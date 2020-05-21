مع سياسة التعايش... ما هي السياسات التي ستطبقها شركات الطيران عند فتح المطارات؟

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، تم إغلاق المطارات في العالم "أمام الرحلات السياحية"، ولكن البلدان تتجه لسياسة جديدة في سبيل التعايش مع المرض وفتح الرحلات قريبا مع اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية.

بعض الأمثلة التي طرحتها شبكة "cnn" الأمريكية، عن بعض شركات الطيران العالمية التي طلبت من جميع مضيفي الطيران بالإضافة إلى الركاب ارتداء أقنعة الوجه، الذي يعتبر أهم الإجراءات المطبقة في جميع الشركات، بالإضافة لبعض المتغيرات في عملية الصعود إلى الطائرة.

أيضا أعلنت بعض خطوط النقل الجوي حجب مقاعد الوسط على متن طائراتها، وتقليل عدد الركاب في كل رحلة، بل وتحديدها لعدد معين يتناسب مع نظام التباعد الاجتماعي.

والبعض سيلجأ إلى إيقاف خدمة المشروبات والوجبات الخفيفة على متن الطائرة لإشعار آخر.

وفي كندا أعلنت إحدى الشركات أنه في حال عدم وجود المسافة الكافية بين الركاب، "يستطيع المسافرون الصعود على متن رحلة لاحقة دون تكلفة إضافية".

وفي آسيا أعلنت بعض الشركات توفير ملابس واقية للموظفين، بما في ذلك نظارات واقية، وأقنعة، وقفازات.