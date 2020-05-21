شاب يفقد نحو 100 كغ من وزنه في زمن قياسي

خسر شاب من مدينة واركوورث النيوزيلندية نصف وزنه خلال عام ونصف العام، بعد اتباعه نظاما غذائيا نباتيا وممارسة الرياضة ستة أيام في الأسبوع .

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية كان جاك روبنسون البالغ من العمر 23 عامًا يزن 190 كيلوغرامًا، فهو يعاني من الوزن الزائد منذ طفولته إذ بلغ وزنه عند التخرج 160 كيلوغرامًا.

وفي صباح يوم 8 نيسان / أبريل 2016، عندما كان روبنسون يبلغ من العمر 19 عامًا، تعرض لأزمة صحية أجبرته على البقاء في الفراش مدة من الزمن، وبدأ روبنسون في تناول الوجبات السريعة والحلويات، ونتيجة لذلك وصل وزنه إلى 190 كغ.

وكردة فعل، قرر روبنسون تغيير حياته بشكل جذري وبدأ باتباع نظام غذائي يعتمد على الخضار والفواكه، كما بدأ بممارسة التمارين الرياضية: في البداية بدأ يمشي على جهاز المشي لمدة ساعة واحدة، ثم التحق بصالة الألعاب الرياضية، وبعد مدة لا تتجاوز العام ونصف العام بلغ وزنه 96 كغ.

ويؤكد روبنسون أنه إذا نجح هو في إنزال وزنه، هذا يعني أن الجميع سوف ينجح.