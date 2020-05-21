اليابان تترقب موجة ثانية من "كوفيد-19"

أكد ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الانتعاش الاقتصادي الياباني، حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن السلطات اليابانية يجب أن تفعل كل شيء لجعلها خفيفة.

طوكيو - سبوتنيك. نقلت وكالة "كيودو" تصريحات الوزير: "الموجة الثانية أكيدة. المهم أن نفعل ما بوسعنا لكي تكون صغيرة".

وأوضح نيشيمورا، ضرورة إعداد نظام الاختبار لتفاعل البوليمراز المتسلسل "بي سي ار" والمضادات للفيروس، وأنظمة ضمان توافر المرافق الطبية "في اللحظة حرجة".

وأضاف الوزير، إنه فيما يتعلق بالقيود الحالية على دخول اليابان من حوالي 100 دولة، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، أنه "حتى الآن لا تزال العدوى تنتشر في الخارج" وليس هناك وقت لاتخاذ قرارات بشأن تخفيف القيود المفروضة على الدخول إلى اليابان.

وتابع: "سنتعامل مع هذا بحذر".

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قد أعلن الإثنين الماضي، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد حتى 31 أيار/ مايو الجاري، في محاولة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.