احتفالا بيوم القدس... هجوم إيراني على مواقع إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قراصنة من إيران هاجموا عدة مواقع إنترنت إسرائيلية اليوم الخميس، مشددة على أن المهاجمين نظموا هجمات إلكترونية إيرانية، وكتبوا عبارات معادية لإسرائيل، مما تسبب في تشويش عمل هذه المواقع.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن "مواقع انترنت في إسرائيل تعرضت اليوم لهجمات الكترونية، وتبين أن قراصنة انترنت إيرانيين هاجموا المواقع بمناسبة ما يسمى يوم القدس الإيراني مما تسبب في تشويش عملها".

وأضافت الهيئة أن المهاجمين كتبوا عناوين معادية لدولة إسرائيل.

وأشارت إلى أن "هيئة السايبر الوطنية تتعامل مع هذه الهجمات وتوصي المتصفحين بالامتناع عن الضغط على روابط تم تخريبها".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عقب أمس على استخدام المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي عبارة "الحل النهائي" التي أطلقها النازيون على خطة إبادة اليهود، مؤكدا أنه "يجب على كل نظام يهدد بإبادة إسرائيل أن يدرك أنه يعرض نفسه لخطر مماثل". مشيرا إلى أن هذه "التهديدات تذكرنا بخطة الحل النهائي للحركة النازية لإبادة الشعب اليهودي".

وكان خامنئي قد أكد أمس أن بلاده ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل.

وأضاف خامنئي عبر حسابه الرسمي في تويتر "سنساعد وندعم أي دولة أو أي جماعة في أي مكان تعارض وتقاتل الكيان الصهيوني ولن نتردد في قول ذلك".