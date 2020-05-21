جونسون واثق من دحر فيروس كورونا قريبا

بعث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون رسالة طمأنة للشعب البريطاني، مشيراً إلى امتلاك بلاده "نظاما" سيساعد على دحر فيروس كورونا المستجد قريبا.

وغرد جونسون عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "نحن نحرز تقدما كبيرا في تتبع وتحليل فيروس كورونا. لدي ثقة كبيرة في أن لدينا نظاما سيساعدنا قريبا جدا على دحر هذا المرض".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق، عن برنامج لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الأول من يونيو/ حزيران.

We are making vast progress in testing and tracing, and I have great confidence that we will have a system very soon that will help us defeat this disease. pic.twitter.com/BnrDGWA1hg — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) May 21, 2020

وأوضح جونسون أن الحكومة ستعين 25 ألف متعقب للعمل بالبرنامج بحلول بداية الشهر المقبل سيكونون قادرين على تتبع عشرة آلاف حالة جديدة يوميا عندما سيكون إجمالي عدد الفحوصات اليومية قد وصل إلى 200 ألف.

وحذر الدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن مرض كوفيد-19، من أن المملكة المتحدة يجب أن تكون "حذرة للغاية" في قرار الخروج من الإغلاق العام لأن الفيروس منتشر بشكل كبير.

وأعلنت السلطات البريطانية، أنه قد يتم تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا بوتائر مختلفة في مناطق معينة.