إيران تعيد فتح أبواب المراكز والمراقد الدينية بعد عطلة عيد الفطر مباشرة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أنه قرر إعادة فتح أبواب المراكز والمراقد الدينية بعد عطلة عيد الفطر مباشرة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

طهران-سبوتنيك. وقال روحاني، خلال اجتماعه برؤساء لجان مقر مكافحة فيروس كورونا في البلاد، حسبما نقل التلفزيون الرسمي: "قررنا إعادة فتح أبواب المراكز والمراقد الدينية بعد عطلة عيد الفطر مباشرة مع مراعاة كل البروتوكولات الطبية وإجراءات الوقاية من قبل الزوار".

وأضاف أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا انخفض في معظم أنحاء إيران".

ولفت روحاني: "لن ندع الابتسامة تظهر على وجوه طغاة البيت الأبيض الأميركي وسوف نجعل مسؤولي البيت الأبيض يعيشون دائمًا الحزن على أخطائهم السياسية".

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الصحة، اليوم الخميس، قوله إن نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال قاسم جان بابائي: "أصيب نحو عشرة آلاف من العاملين في قطاع الصحة بالمرض المميت في إيران وتوفي بعضهم".