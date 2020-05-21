سقوط عشرات الضحايا بسبب إعصار "أمفان" في الهند وبنغلاديش... فيديو

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار أمفان الذي ضرب الهند وبنغلاديش خلال الـ 24 الساعة الأخيرة إلى 22 ضحية، ولا تزال السلطات تحصي الأضرار الناجمة عن الإعصار.

وتسبب إعصار أمفان في تشريد نحو 3 ملايين شخص، بعدما ضرب الهند وبنغلاديش، أمس الأربعاء، وتسبب في أضرار هائلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

🇮🇳 Inde : 🌀 Inondations et des hangars détruits à l'aéroport de Calcutta au passage du cyclone #Amphan pic.twitter.com/s9K8wb736e — Alexandre L_B (@alex_le_bars) May 21, 2020

​وانتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر لقطات مروعة للإعصار، الذي يقتلع أسطح المنازل، ويعد إحدى أقوى العواصف، التي تضرب المنطقة.

The images of destruction received from West Bengal are indeed extremely heart wrenching .



We stand in solidarity with all those affected by this nature's fury!#PrayforBengal #CycloneAmphan #PrayforWestBengal #Amphan #WestBengal pic.twitter.com/NQiV7qIzGM — parthshukl (@9ledgeP) May 21, 2020

​ويمر الإعصار أعلى خليج البنغال ليصل إلى اليابسة على الساحل الشرقي للهند، وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن "العاصفة الإعصارية الشديدة للغاية" هبطت على سواحل ولاية غرب البنغال، الأربعاء، ما أسفر عن رياح شديدة وأمطار غزيرة في أنحاء المنطقة.

وتشير بيانات الأرصاد الجوية إلى أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تصل إلى 185 كيلومترا.