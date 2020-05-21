إصابة 56 موظفا في بعثة الأمم المتحدة بمالي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" عن إصابة 56 من أفراد بعثتها العاملة في مالي بفيروس كورونا منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا في مالي أوائل نيسان/ أبريل المنصرم.

نواكشوط - سبوتنيك. وأضافت البعثة في بيان لها "إنه شُفي حتى الآن 38 موظفا، وهناك 18 حالة إيجابية نشطة تم عزلها وتتلقى الرعاية الصحية الكافية".

وأكدت البعثة أن المعسكرات التي أُعلن فيها عن الحالات تم حصرها بالكامل للحد من العدوى، مضيفة أنه "إذا لزم الأمر وحسب تطور الحالات لن تتردد البعثة في تمديد فترة عزل مخيماتها في المناطق الموبوءة".

وسجلت مالي في الأيام الأخيرة الماضية ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في مالي متأخرا 1500 مصابا فيما بلغ عدد الوفيات 53 حالة وفاة.