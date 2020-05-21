اندلاع حريق في محطة سابقة للطاقة النووية في هولندا...فيديو

اندلع الحريق بعد ظهر الخميس، وكان الدخان واضحًا من بعيد. وصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق. من المفترض أن الحريق بدأ على السطح. كان هناك أسطوانات غاز.
Zeer grote brand op dit moment bij de voormalige oude kerncentrale in #Dodewaard. Hulpdiensten bestrijden het vuur. Zie voor berichtgevingen @CrisisGLZ #VRGZ pic.twitter.com/OZJKrvKzyA— Brandweer Groesbeek (@Post_Groesbeek) May 21, 2020
تم إغلاق محطة دودفار للطاقة النووية منذ عام 1997، ولكن لم يتم تفكيكها بعد. تمت إزالة جميع قضبان الوقود في المفاعل، وتم تحصين المحطة. من المتوقع أن ينخفض مستوى الإشعاع بحلول عام 2045 إلى مستوى آمن لهدم المباني.
Er woedt brand op het dak van de voormalige #kerncentrale in #Dodewaard. We kregen dit filmpje van Herman Haak. https://t.co/fZMCJ8F2SQ pic.twitter.com/w1dk1kwgxK— Omroep Gelderland (@OmroepGLD) May 21, 2020
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