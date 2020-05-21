هجوم سيبراني واسع يستهدف مواقع إسرائيلية تزامنا مع يوم القدس

تعرضت العشرات من المواقع الإسرائيلية، اليوم الخميس، لهجوم إلكتروني واسع النطاق، غير أنه لم تسجل أضرار في البنية التحتية في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الهجوم طال عددا من المواقع، وبعضها حكومية، فيما لم يصب أي موقع إسرائيلي لإدارة منشآت حساسة.

وقال قسم السايبر الإسرائيلي: إنهم "بدأوا يعالجون المشكلة وتوقيف الهجوم، وأوصوا المتصفحين بالامتناع عن الضغط على روابط بالمواقع التي تعرضت للهجوم".

מערך הסייבר הלאומי: בשעות האחרונות התקבלו דיווחים אודות אתרי אינטרנט בישראל שהושחתו עם מסרים אנטי-ישראליים. הנושא בטיפול@AmichaiStein1 pic.twitter.com/BsHTQrha04 — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2020

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن شركة لأمن المعلومات، إن "منظمة من 9 مهاجمين من تركيا وشمال أفريقيا وقطاع غزة، نشطوا منذ الشهر الماضي، في محاولة استهداف مواقع إسرائيلية".

ونشر "الهاكرز" على واجهات المواقع التي تم اختراقها، مقاطع فيديو تظهر استهداف وتدمير مدن إسرائيلية بوابل من الصواريخ، مع إرفاق عبارة "استعدوا للمفاجأة الكبرى، وإسرائيل لن تكون موجودة بعد 25 عاما".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن "هجمات سيبرانية واسعة النطاق، استهدفت العديد من مراكز البنية التحتية لإسرائيل“، مضيفة أن "عددا من تلك المراكز أصبح خارج الخدمة".

يشار إلى أن منظومة السايبر الإسرائيلية حذرت، قبل أيام، الجهات الرسمية من إمكانية شن هجوم إلكتروني على إسرائيل بمناسبة يوم القدس، الذي تحييه إيران كل عام.