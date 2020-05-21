هجوم مسلح في قاعدة للبحرية الأمريكية بولاية تكساس

وذكرت البحرية الأمريكية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع"تويتر"، أن "مطلق النار في محطة القوات الجوية كوربوس كريستي في تكساس تم تحييده".
#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Corpus Christi.— U.S. Navy (@USNavy) May 21, 2020
More information to follow. https://t.co/RZbyRar1NM
وأفاد البيان بأن أحد أفراد قوات الأمن البحرية أصيب في الهجوم، فيما أكد إغلاق القاعدة.
وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن سلطات إنفاذ القانون والجهات المختصة سارعت لمكان الهجوم للوقوف على الحدث.
يذكر أن آخر عملية إطلاق في القواعد العسكرية الأمريكية، يعود إلى شهر ديسمبر/كانون الأول، عندما أقدم الملازم ثاني بسلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني على إطلاق نار بقاعدة بنساكولا البحرية في ولاية فلوريدا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.
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