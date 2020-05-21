هجوم مسلح في قاعدة للبحرية الأمريكية بولاية تكساس

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن شخصاً أطلق النار في قاعدة بحرية في "كوربس كريستي" في ولاية تكساس جنوبي البلاد.

وذكرت البحرية الأمريكية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع"تويتر"، أن "مطلق النار في محطة القوات الجوية كوربوس كريستي في تكساس تم تحييده".

#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Corpus Christi.



More information to follow. https://t.co/RZbyRar1NM — U.S. Navy (@USNavy) May 21, 2020

وأفاد البيان بأن أحد أفراد قوات الأمن البحرية أصيب في الهجوم، فيما أكد إغلاق القاعدة.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن سلطات إنفاذ القانون والجهات المختصة سارعت لمكان الهجوم للوقوف على الحدث.

يذكر أن آخر عملية إطلاق في القواعد العسكرية الأمريكية، يعود إلى شهر ديسمبر/كانون الأول، عندما أقدم الملازم ثاني بسلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني على إطلاق نار بقاعدة بنساكولا البحرية في ولاية فلوريدا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.