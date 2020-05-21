الصين تهدد الولايات المتحدة بتدابير مضادة إذا أقرت عقوبات جديدة بحقها

هددت الصين بالرد في حال أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا يعد بفرض عقوبات على الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفاد متحدث باسم البرلمان الصيني، اليوم الخميس.

وقال جانغ يسوي، في مؤتمر صحافي عشية انعقاد الجلسة السنوية لمجلس الشعب: "نعارض مشاريع القوانين هذه بشدّة وسنرد بحزم وسنتّخذ تدابير مضادة بناء على المناقشات التي سيجريها البرلمان بشأن هذه التشريعات"، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" العالمية.

متحدث باسم البرلمان الصيني: سنرد بحزم وسنتّخذ تدابير مضادةhttps://t.co/gO2TN8KckC — CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 21, 2020

​وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيانغ، في وقت سابق، أن بلاده حثت الولايات المتحدة على رفع العقوبات فوراً عن شركة خدمات لوجستية صينية على خلفية تقديمها خدمات لشركة "ماهان إير" الإيرانية للطيران.

وقال تشاو ليجيانغ خلال مؤتمره الصحفي: "عارضنا دائماً العقوبات الانفرادية للولايات المتحدة، وعلى مدى طويل يقوم المجتمع الدولي بالتعاون القانوني بموجب القانون الدولي الذي يجب احترامه، الصين تحث الولايات المتحدة بقوة على رفع العقوبات غير القانونية هذه، على الفور، وحماية الحقوق المشروعة للشركات".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدراج الشركة الصينية في قائمة العقوبات، يأتي بسبب ما وصفته، عملها كوكيل مبيعات عام لشركة "ماهان إير".