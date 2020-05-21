رئيس وحدة "السايبر" السابق بـ"الشاباك" الإسرائيلي: يجب ألا نقلل من قدرات إيران السيبرانية

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، حوارا مع إريك بربينغ، رئيس وحدة "السايبر" السابق بجهاز الشاباك، الذي حذر فيه بلاده من التقليل من قدرات إيران السيبرانية، باعتبارها إحدى الدول المعروفة بقدرات في مجال السايبر.

מערך הסייבר הלאומי: בשעות האחרונות התקבלו דיווחים אודות אתרי אינטרנט בישראל שהושחתו עם מסרים אנטי-ישראליים. הנושא בטיפול@AmichaiStein1 pic.twitter.com/BsHTQrha04 — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2020

وأوضح بربينغ أن الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في مجال "السايبر" أو الفضاء الرقمي، يعني أن لدى إيران قدرات كبيرة في مجال السايبر، وإن قزم هذه القدرات الإيرانية أمام قدرات بلاده في المجال نفسه.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان بربينغ أنه في الدول المتقدمة، بخلاف أسلحة البر والبحر والجو، فإن هناك أسلحة أخرى لا تقل أهمية، من بينها مجال "السايبر".

وتعرضت العشرات من المواقع الإسرائيلية، اليوم الخميس، لهجوم إلكتروني واسع النطاق، غير أنه لم تسجل أضرار في البنية التحتية في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الهجوم طال عددا من المواقع، وبعضها حكومية، فيما لم يصب أي موقع إسرائيلي لإدارة منشآت حساسة.

وقال قسم السايبر الإسرائيلي: إنهم "بدؤوا يعالجون المشكلة وتوقيف الهجوم، وأوصوا المتصفحين بالامتناع عن الضغط على روابط بالمواقع التي تعرضت للهجوم".

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن شركة لأمن المعلومات، إن "منظمة من 9 مهاجمين من تركيا وشمال أفريقيا وقطاع غزة، نشطوا منذ الشهر الماضي، في محاولة استهداف مواقع إسرائيلية".

ونشر "الهاكرز" على واجهات المواقع التي تم اختراقها، مقاطع فيديو تظهر استهداف وتدمير مدن إسرائيلية بوابل من الصواريخ، مع إرفاق عبارة "استعدوا للمفاجأة الكبرى، وإسرائيل لن تكون موجودة بعد 25 عاما".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن "هجمات سيبرانية واسعة النطاق، استهدفت العديد من مراكز البنية التحتية لإسرائيل"، مضيفة أن "عددا من تلك المراكز أصبح خارج الخدمة".

يشار إلى أن منظومة السايبر الإسرائيلية حذرت، قبل أيام، الجهات الرسمية من إمكانية شن هجوم إلكتروني على إسرائيل بمناسبة يوم القدس، الذي تحييه إيران كل عام.