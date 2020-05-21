بولتون يعتبر الانسحاب الأميركي المحتمل من معاهدة الأجواء المفتوحة "لحظة عظيمة"

قال مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، جون بولتون، اليوم الخميس، إن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة سيكون "لحظة عظيمة" في تاريخ الحد من التسلح.

موسكو - سبوتنيك. وكتب بولتون في تغريدة على تويتر: "ستعلن الولايات المتحدة عزمها على الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة وهي لحظة عظيمة أخرى في تاريخ تحديد الأسلحة، إذا، ومتى حدث ذلك".

ونقلت وسائل الإعلام الأميركية عن مصادر في الإدارة الأميركية، اليوم الخميس، قولها إن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من المعاهدة. وتقول بأن سبب الانسحاب هو الانتهاكات المزعومة للاتفاق من جانب روسيا.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إليوت إنجل، أعلن في وقت سابق، أن واشنطن تخطط للانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، مشيراً إلى أنه أرسل احتجاجاً بهذا الصدد إلى البيت الأبيض.

وفي أعقاب ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقع بالفعل وثيقة تزعم بأنها تحدد رغبة الإدارة الأميركية بالانسحاب من الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، ووفقًا للصحيفة، فإن هذا القرار ليس نهائيًا، والمشاورات ما زالت جارية.

Trump administration to withdraw from Open Skies treaty, in a further erosion of arms-control pacts with Russia https://t.co/hnhMhFeqyL — The Washington Post (@washingtonpost) May 21, 2020

والجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي في فنلندا، من قبل 27 دولة من الدول – الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات، المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول، التي تثير قلقاً، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو/أيار عام 2001 .