بسبب كورونا.. من رجل مفتول العضلات إلى جسد نحيل (صورة)

نشر الرياضي الأمريكي مايك شولتز صورة له وهو في أحد مستشفيات بوسطن، حيث كان يتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا ليقارنها مع صورة سابقة له.

وتظهر الصورة الأول تأثير مرض "كوفيد 19" على جسد مايك فيما التقطت الصورة الثانية قبل نحو شهر من مرضه حسبما نقل موقع BuzzFeed News.

ويظهر مايك في الصورة بجسده النحيل ويقارنه بصورة أخرى كان فيها مفتول العضلات، قائلا إنه: "كان ضعيفا للغاية وكان هذا أحد الأمور الأكثر إحباطا".

وفي حديث للموقع أشار مايك إلى أنه لم يكن قادرا على حمل هاتفه الجوال حيث كان يشعر وكأنه ثقيل للغاية كما أنه لم يكن قادرا على الكتابة وكأن يديه ترتعشان باستمرار.

وحسبما جاء في الموقع الإلكتروني، لم يكن شولتز، البالغ من العمر 43 عاما من سان فرانسيسكو، يعاني من مشكلات صحية بارزة.

وكان يمارس التمارين الرياضية ستة أو سبعة أيام أسبوعيا، وكان وزنه نحو 86 كيلوغراماً. ولكن عندما تحدث مع الموقع الأمريكي، بعد أسابيع من استعادته القدرة على تناول الطعام مرة أخرى، وصل وزنه إلى نحو 63 كيلوغراماً، وبدأت رئتاه في استعادة قدرتها على أداء وظائفها ولكن ببطء.