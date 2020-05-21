بسبب كورونا.. من رجل مفتول العضلات إلى جسد نحيل (صورة)

وتظهر الصورة الأول تأثير مرض "كوفيد 19" على جسد مايك فيما التقطت الصورة الثانية قبل نحو شهر من مرضه حسبما نقل موقع BuzzFeed News.
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I wanted to show everyone how badly being sedated for 6 weeks on a ventilator or intubated can be. Amongst other things, covid19 reduced my lung capacity with pneumonia. Over 8 weeks I’ve been away from family and friends Getting stronger everyday and working to increase my lung capacity. I’ll get back to where I was in healthier ways this time....maybe even do cardio 😱. #covid19 #caronavirus #recovery #godblessmynurses
ويظهر مايك في الصورة بجسده النحيل ويقارنه بصورة أخرى كان فيها مفتول العضلات، قائلا إنه: "كان ضعيفا للغاية وكان هذا أحد الأمور الأكثر إحباطا".
وفي حديث للموقع أشار مايك إلى أنه لم يكن قادرا على حمل هاتفه الجوال حيث كان يشعر وكأنه ثقيل للغاية كما أنه لم يكن قادرا على الكتابة وكأن يديه ترتعشان باستمرار.
وحسبما جاء في الموقع الإلكتروني، لم يكن شولتز، البالغ من العمر 43 عاما من سان فرانسيسكو، يعاني من مشكلات صحية بارزة.
وكان يمارس التمارين الرياضية ستة أو سبعة أيام أسبوعيا، وكان وزنه نحو 86 كيلوغراماً. ولكن عندما تحدث مع الموقع الأمريكي، بعد أسابيع من استعادته القدرة على تناول الطعام مرة أخرى، وصل وزنه إلى نحو 63 كيلوغراماً، وبدأت رئتاه في استعادة قدرتها على أداء وظائفها ولكن ببطء.
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