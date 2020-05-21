الصين تعارض بقوة بيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان

قال ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، اليوم الخميس، إن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان بالصين.

وأضاف المتحدث أن الصين تعارض بحزم وجود علاقات عسكرية أو أي شكل من التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان، بحسب ما ذكرت كالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

أدلى ما شياو غوانغ بهذه التصريحات خلال الرد على سؤال حول موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على خطة لبيع أسلحة بقيمة 180 مليون دولار أمريكي إلى تايوان.

كما قال، إن "سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني اشترت مرارا، أسلحة أمريكية بأموال دافعي الضرائب. وهذا ليس من شأنه سوى تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان والإضرار بمصالح أهالي تايوان".

وكانت الصين قد هددت بالرد في وقت سابق، حال أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا يعد بفرض عقوبات على الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفاد متحدث باسم البرلمان الصيني، اليوم الخميس.

وقال جانغ يسوي، في مؤتمر صحافي عشية انعقاد الجلسة السنوية لمجلس الشعب: "نعارض مشاريع القوانين هذه بشدّة وسنرد بحزم وسنتّخذ تدابير مضادة بناء على المناقشات التي سيجريها البرلمان بشأن هذه التشريعات"، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" العالمية.