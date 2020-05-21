الصين تخطط لبسط نفوذها على هونغ كونغ... وترامب يهدد بـ"رد شديد"

كشف مسؤولون صينيون، اليوم الخميس، عن اتجاه بكين لإقرار تشريع جديد للأمن القومي يتعلق بهونغ كونغ، على خلفية الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت بها صيف العام الماضي.

وبحسب "رويترز" تسببت هذه النوايا بتحذير من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من رد فعل شديد سيصدر من قبل الولايات المتحدة، إذا حاولت الصين كسب المزيد من السيطرة على الإقليم.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم، دون الخوض في تفاصيل: "لا أحد يعرف بعد تفاصيل خطة الصين. لكن إذا حدث ذلك، فسوف نعالج هذه القضية بقوة شديدة".

عارض المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية لسنوات فكرة قوانين الأمن القومي، بحجة أنها يمكن أن تقوض بشكل كبير الحكم الذاتي للمدينة، المعمول به منذ عقدين بموجب مبدأ "دولة واحدة، ونظامان".

وقال تشانغ يسوي، المتحدث باسم المجلس التشريعي الصيني: "في ضوء الظروف والاحتياجات الجديدة، يمارس المجلس الشعبي الوطني سلطته الدستورية، لإنشاء إطار قانوني جديد وآلية إنفاذ لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ".

وذكرت وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن التشريع سيحظر الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب، وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية، وأي تدخل خارجي في المركز المالي.