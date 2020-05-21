عضو في الكونغرس: الانسحاب من "الأجواء المفتوحة" انتهاك صارخ للقانون ويعرضنا للخطر

قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، عضو الحزب الديمقراطي، آدم سميث، اليوم الخميس، إن قرار انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة، التي اتخذته إدارة الرئيس ترامب دون موافقة الكونغرس، يشكل خطرا على القوات الأمريكية في أوروبا.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان رئيس لجنة القوات المسلحة، والذي نشر على موقعها: "قرار الإدارة بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة هو بمثابة صفعة في وجه حلفائنا في أوروبا، ويعرض للخطر قواتنا المنتشرة في المنطقة، وهو انتهاك صارخ للقانون. هذا القرار يضعف الأمن القومي، ويعزل الولايات المتحدة، حيث ستستمر المعاهدة، بدوننا، ويحرمنا من أداة مفيدة للسيطرة على تصرفات روسيا".

ووفقًا لسميث ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالقوى الاستراتيجية، الديمقراطي جيم كوبر، الذي دعمه، فقد تجاهلت الإدارة الأمريكية طعون الكونغرس بشأن مصير المعاهدة ولم تبلغ بقرارها خلال 120 يومًا، كما يقتضي القانون.

وشدد العضوان في الكونغرس على أن "إدارة ترامب تمنح روسيا ميزة التحكم في التسلح، ما يجعل حلفاءنا وقواتنا (الأمريكية) المنتشرة في أوروبا أقل أمانا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة.

في الوقت نفسه، قال إنه إذا امتثلت روسيا لالتزاماتها، فقد تعود الولايات المتحدة إلى استئناف عضويتها بالاتفاقية.

وتنفي السلطات الروسية من جانبها مرارا مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة.