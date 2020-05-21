نتنياهو: مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب.

وبحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك خلال كلمة القاها مساء اليوم بمناسبة ذكرى توحيد مدينة القدس، حسب وصفها.

وأعرب نتنياهو عن رضاه بتأييد شركائه في الحكومة الإسرائيلية لمفاوضات سلام على أساس الخطة الأمريكية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن ترامب أكد له خلال زيارته لواشنطن مطلع العالم الحالي أن القدس الموحدة ستبقى عاصمة إسرائيل.

كما أكد نتنياهو "استعداده لاجراء مفاوضات مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب".

وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن "خطته المقترحة للسلام "مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".