ترامب يدعو لتنظيم مسيرات ومؤتمرات انتخابية لدعمه قريبا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، أنه قد يضطر إلى تنظيم مسيرات انتخابية في الهواء الطلق حتى تستقر جائحة فيروس كورونا بما يكفي لتنظيم الأحداث التقليدية.

وبحسب "رويترز" قال ترامب للصحفيين خلال جولة في مصنع سيارات فورد في يبسيلانتي بولاية ميشيغان" "لقد عدنا إلى المسيرات. أعتقد أنه سيكون عاجلا وليس آجلا".

مع بقاء نحو خمسة أشهر حتى الانتخابات الرئاسي، يتأخر ترامب عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي الوطنية وفي بعض الولايات ذات المنافسة العالية، مثل ميشيغان، التي فاز بها في عام 2016.

قال مسؤول كبير في الحملة الانتخابية إن المسؤولين عقدوا اجتماعا، الأسبوع الماضي، وناقشوا كيف ومتى يستأنفون مسيرات الحملة الانتخابية الكبيرة التي يتوق إليها ترامب.

وأضاف هذا المسؤول أن الحملة تهدف في وقت مبكر من منتصف يونيو/ حزيران إلى عقد مسيرة، في المواقع المفضلة في ولايات المنافسة مثل ويسكونسن وفلوريدا وبنسلفانيا وميشيغان.