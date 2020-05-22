تايوان تحث الصين على عدم دفع هونغ كونغ إلى "اضطرابات أكبر"

حثت الحكومة التايوانية الصين، اليوم الجمعة، على عدم دفع هونغ كونغ إلى "اضطرابات أكبر" بسبب اتجاه بكين لإقرار تشريع جديد للأمن القومي يتعلق بهونغ كونغ، على خلفية الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت فيها صيف العام الماضي.

قال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان في بيان إن الحزب الشيوعي الصيني ألقى باللوم خطأ على تأثيرات خارجية و"انفصاليين" بهونغ كونغ في حدوث الاضطرابات بالمدينة.

كما حثت تايوان الحكومة الصينية على "بدء حوار مخلص" مع شعب هونغ كونغ.

وذكر أليكس هوانج المتحدث باسم المكتب الرئاسي في بيان أن تايوان ستكون أكثر عزما على الدفاع عن الديمقراطية والحرية مشيرا إلى أن مقترح الصين "دولة واحدة ونظامان" لحكم تايوان يعارض تلك المبادئ؛ بحسب "رويترز".

وتطبق الصين هذا النظام لإدارة هونغ كونغ ويهدف لضمان درجة كبيرة من الحكم الذاتي وذلك منذ عودة المدينة للحكم الصيني في عام 1997.

وكشف مسؤولون صينيون، أمس الخميس، عن اتجاه بكين لإقرار تشريع جديد للأمن القومي يتعلق بهونغ كونغ، على خلفية الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت فيها صيف العام الماضي.

وقال تشانغ يسوي، المتحدث باسم المجلس التشريعي الصيني: "في ضوء الظروف والاحتياجات الجديدة، يمارس المجلس الشعبي الوطني سلطته الدستورية، لإنشاء إطار قانوني جديد وآلية إنفاذ لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ".

وذكرت وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن التشريع سيحظر الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب، وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية، وأي تدخل خارجي في المركز المالي.