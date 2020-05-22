ما هو مشروع القانون الذي تعتزم الصين تمريره وأثار غضب هونغ كونغ

أثار مشروع قانون جديد تعتزم الصين تمريره في هونغ كونغ الكثير من الجدل، حول قيود حرية الرأي والتعبير.

تعتزم الصين تمرير قانون جديد في هونغ كونغ ينتظر أن يثير الكثير من الجدل بسبب فرضه الكثير من القيود على الحريات والتعبير عن الرأي.

وذكرت وكالة "رويترز" أنها اطلعت على مسودة خاصة بالتشريع الجديد الذي تقترحه الصين، وجاء فيها أن المدينة ملزمة بالإسراع بسن قوانين الأمن القومي بموجب دستورها المصغر الذي يحمل اسم القانون الأساسي.

كما أوضحت الوكالة أنه من المقرر أن يلقي مسؤول كبير في البرلمان كلمة، في وقت لاحق اليوم الجمعة، يقدم فيها شرحا للتشريع الجديد؟

ووفقا للتشريع، فإن البرلمان الصيني سيتولى تأسيس إطار العمل القانوني وتنفيذ آلية تمنع وتعاقب على التخريب والإرهاب والانفصال والتدخل الأجنبي "أو أي تصرفات تعرض الأمن القومي لخطر كبير".

وقال مسؤول صيني، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن القانون المقترح يأتي بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية العام الماضي.

وقد يشعل الإجراء الصيني احتجاجات جديدة في هونغ كونغ التي تتمتع بحريات كثيرة، وذلك بعد مظاهرات في عام 2019 شهدت في كثير من الأحيان أعمال عنف أدت إلى اضطرابات هي الأسوأ منذ عودتها إلى حكم بكين في عام 1997.

وكانت الصين قد قررت تأجيل اجتماع المؤتمر الشعبي العام "البرلمان" والذي سيناقش القانون المقترح قبل التصويت عليه.ويبدأ المؤتمر الشعبي جلسات دورته السنوية الجمعة.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده سترد "بقوة كبيرة" على محاولة السيطرة بشكل أكبر على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال ترامب، الذي كثف توجيه الانتقادات للصين، للصحفيين في البيت الأبيض "لا يعلم أحد بعد" تفاصيل خطة الصين.