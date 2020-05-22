اليابان تطالب الصين بالشفافية بشأن أهدافها بعد زيادة الإنفاق الدفاعي

حث كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، الصين على أن تكون منفتحة بشأن ما تنفقه على جيشها وأهدافها الأمنية بعد أن أعلنت بكين زيادة بنسبة 6.6٪ في ميزانيتها الدفاعية السنوية.

قال يوشيهيد سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء بمؤتمر صحفي دوري، "إن الصين تواصل إعلان زيادات كبيرة في الأنفاق الدفاعي ونحثها على الشفافية بشأن هذا الإنفاق وقوتها العسكرية وسياسة الدفاع الوطني".

وأعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن مخصصات الدفاع في الموازنة العامة الجديدة أصبحت 1.268 تريليون يوان (178.16 مليار دولار)، وهو ما يعد مؤشرا على مدى وحجم التعزيز الذي سيشهده الجيش الصيني.

وذكرت وكالة "رويترز" أن إنفاق الصين الدفاعي سينمو هذا العام بأبطأ معدل في ثلاثة عقود لكنه سيظل يزيد بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بعام 2019، إذ تواجه البلاد ما تراه تهديدات أمنية متنامية واقتصادا متعثرا.

وتخلت الصين عن هدف النمو الاقتصادي لعام 2020 لأول مرة وتعهدت بدعم الاقتصاد في تقرير العمل الذي قدمه رئيس الحكومة لي كه شيانغ اليوم الجمعة في مستهل الدورة البرلمانية السنوية.

لكن لي تعهد بأن القوات الصينية المسلحة، وهي الأكبر في العالم، لن تكون في وضع أسوأ.