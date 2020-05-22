خبير روسي يكشف كيف ستحصل واشنطن على المعلومات بعد انسحابها من "الأجواء المفتوحة"

يرى رئيس مركز البحوث السياسية والعسكرية، في كلية السياسة العالمية في جامعة موسكو الحكومية، يفغيني بوجينسكي، أن الولايات المتحدة ستستمر في تلقي المعلومات من حلفائها بعد انسحابها من معاهدة "الأجواء المفتوحة".

قال بوجينسكي لوكالة " سبوتنيك ": "أنا متأكد تمامًا من أنهم سيحصلون على البيانات، لأن لديهم مركز تحقق واحد في بروكسل، لديهم تبادل للمعلومات، على الرغم من حقيقة أن الأوروبيين يقولون "لن نقدم" أنا لا أصدق ذلك، سيطلعونهم بالتأكيد".

وشدد على أن روسيا من جانبها قد تأخذ زمام المبادرة لتعديل المعاهدة، ولكن "أولاً، لن يمرر الأوروبيون هذا التعديل، وثانياً، سيستمر الأمريكيون في تلقي هذه المعلومات".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن، أمس الخميس، انسحاب بلاده من معاهدة الأجواء المفتوحة، لأن روسيا لا تلتزم بأحكامها، حسب زعمه.

في الوقت نفسه، اعترف أنه إذا امتثلت روسيا لالتزاماتها، فقد تعود الولايات المتحدة إلى استئناف عضويتها في الاتفاقية.

وفي السياق ذاته، تنفي السلطات الروسية من جانبها مرارا مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة.