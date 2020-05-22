المتحدث باسم الخطوط الباكستانية: الطائرة المنكوبة كانت تقل 90 راكبا

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، اليوم الجمعة، من طراز إيرباص "A - 320" بالقرب من مطار كارتشي تحمل على متنها 90 راكبا.

ونقلت قناة "جي أي أو" التلفزيونية عن ممثل بإدارة الطيران المدني في باكستان، اليوم الجمعة، قوله: "إن الطائرة أقلعت من مدينة لاهور الباكستانية، متجهة إلى مطار كراتشي، وتحطمت بالقرب من المطار".

ومن جانبه أفاد المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، عبد الستار، أن "الطائرة المنكوبة من طراز إيرباص A 320، وكانت تقل على متنها 90 راكبا.

يتبع..

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