الخلايا المناعية... محاولة جديدة للتوصل لعلاج "كوفيد 19"

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، بأنه يتم حاليا إجراء تجارب علاج مناعي يعوّل عليها الباحثون في علاج الحالات المتقدمة من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن العلاج المناعي هوعلاج المرض عن طريق تنشيط أو تثبيط الجهازالمناعي.

وأوضحت الهيئة أن فحصا مخبريا لعينات الدم في الحالات المتقدمة والمعقدة كشف عن وجود أعداد ضئيلة من نوع معين من الخلايا المناعية الرئيسية التي تحارب الفيروسات والتي تعرف بالخلايا التائية أو الـ T CELLS.

وتقع الغدة الزعترية بالقرب من القلب، وتفرز خلايا تعرف بالخلايا التائية، أحد أهم مكونات الجهاز المناعي التي تحارب الفيروسات في مجرى الدم. (والغدة الزعترية أو الصعترية هي إحدى الغدد الصماء في الجسم).

ويجري فريق علمي في مستشفى "غايز آند سانت توماس" في لندن، تجارب لمعرفة فعالية عقار "إنترلوكين 7"، الذي يعرف بقدرته على زيادة إفراز الخلايا التائية، في شفاء الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا.

وتضم الدراسة على الخلايا التائية أعضاء آخرين من معهد فرانسيس كريك الطبي البريطاني، ومن جامعة كينغز كوليدج البحثية في لندن.