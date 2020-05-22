وزارة الدفاع التركية: تحييد 10 من عناصر "بي كا كا"

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 10 عناصر وصفتهم بالإرهابيين من "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة "الأناضول" عن وزارة الدفاع التركية، وتقوم القوات التركية بعملية عسكرية في شمالي سوريا تسمى "نبع السلام".

#عاجل | وزارة الدفاع التركية: تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 22, 2020

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أطلق في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية "نبع السلام" لتطهير منطقة شمالي سوريا من الإرهابيين، وتأمين عودة اللاجئين من تركيا إلى سوريا، حيث تعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تحسبها تركيا ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية.

واتفق بعد ذلك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين وأردوغان على عدة نقاط حول عملية "نبع السلام"، بعد اجتماع في سوتشي بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر، منها توقف العملية العسكرية، وانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كم داخل الأراضي السوري، بالإضافة لتسيير دوريات روسية تركية مشتركة في شمالي البلاد، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا.