ترامب يشير إلى احتمال تنظيم تجمعات انتخابية في أماكن مفتوحة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد يضطر إلى تنظيم تجمعات انتخابية في أماكن مفتوحة إلى أن ينحسر وباء فيروس كورونا.

ذكر ترامب للصحفيين، خلال جولة في مصنع تابع لشركة فورد للسيارات في ابسلانتي بولاية ميشيغان، "علينا أن نعود إلى التجمعات الانتخابية...أعتقد أن ذلك سيكون عاجلا وليس آجلا"، بحسب وكالة "رويترز".

ومع بقاء نحو خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني يتراجع الرئيس خلف منافسه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في استطلاعات الرأي العام على مستوى البلاد وفي ولايات تشهد منافسة محتدمة مثل ميشيغان التي فاز بها في انتخابات 2016.

وقال مسؤول كبير بحملة ترامب إن مسؤولي الحملة عقدوا اجتماعات الأسبوع الماضي وبحثوا كيفية وموعد استئناف التجمعات الانتخابية الكبيرة التي يطوق إليها ترامب.

وأضاف أن الحملة تهدف لاستئناف التجمعات الانتخابية في منتصف يونيو/ حزيران على أقرب تقدير، مشيرا إلى أن المواقع المفضلة هي الولايات التي تشهد منافسة محتدمة مثل ويسكونسن وفلوريدا وبنسلفانيا وميشيغان.