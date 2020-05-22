أول تعليق إسرائيلي على وصف خامنئي لبلاده بـ"الورم السرطاني"

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على تصريحات الزعيم الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل ورم سرطاني في الشرق الأوسط.

ونشر غانتس على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، ظهر اليوم الجمعة، أن إسرائيل تواجه تحديات جمة، على رأسها إيران، وما صرحه به خامنئي اليوم، هو دلالة على الضعف وإسرائيل تعلم كيف ستدافع عن نفسها.

وقال غانتس، باعتباري ملما بالملف الإيراني وبقدرات الجيش الإسرائيلي في هذه الساعة، فإنني لا أنصح أحدا باختبار قدرات جيشنا".

سبق أن صرح الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل ورم سرطاني في الشرق الأوسط، وأن معركة تحرير فلسطين فرض وجهاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، جاء ذلك خلال كلمته اليوم، بمناسبة يوم القدس العالمي.

وأضاف خامنئي أن "الهدف من إيجاد الكيان الصهيوني هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا، والمحادثات مع أمريكا والدول الغربية هي تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "النضال من أجل فلسطين جهاد وفريضة إسلامية".

وأشار المرشد الإيراني الأعلى إلى أن "هدف النضال في فلسطين هو تحرير الأرض من البحر إلى النهر وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم"، لافتا إلى أن "بعض الأنظمة العربية تقوم بدور الأجير في المنطقة"، على حد تعبيره.

وتابع: "وصيتي الأساسية هي استمرار النضال وترتيب الأمور في المنظمات الجهادية"، مشددا على أن "النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه، ولا توجد جريمة بحق البشرية في العصر الحديث تضاهي احتلال فلسطين".