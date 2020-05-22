أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده أظهرت نجاحا في إدارة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن فرض التدابير الوقائية وتجاوزها.

وقال أردوغان: "يجب القضاء على كورونا في العالم بأسره كي نتنفس الصعداء جميعا"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

#عاجل | أردوغان: يجب القضاء على كورونا في العالم بأسره كي نتنفس الصعداء جميعا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 22, 2020

​وأضاف أردوغان: "أظهرنا نجاحا في إدارة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن فرض التدابير الوقائية وتجاوزها، وبذلت وزاراتنا وجميع مؤسساتنا جهوداً كبيرة لإدارة مرحلة مكافحة الوباء وحققت نجاحات تاريخية".

#عاجل | أردوغان: أظهرنا نجاحا في إدارة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن فرض التدابير الوقائية وتجاوزها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 22, 2020

​وتابع: "ننتقل إلى نظام جديد يمكننا تلخيصه بالالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة"، بحسب الوكالة.

#عاجل | أردوغان: ننتقل إلى نظام جديد يمكننا تلخيصه بالالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 22, 2020

​وكان أردوغان قد أوضح، في وقت سابق، أن إسطنبول أصبحت مركزا صحيا عالميا، خلال افتتاحه مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية، في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان إن "مدينة باشاك شهير الطبية ستكون إحدى العلامات التجارية التركية في مجال السياحة العلاجية"، وبأن مدينة إسطنبول أصبحت مركزا دوليا في مجال الصحة، مشيرا أن مدينة "باشاك شهير" الطبية من خلال بنيتها التحتية التكنولوجية، ومبانيها ومرافقها ستكون إحدى معالمها.