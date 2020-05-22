لأول مرة منذ 70 عاما... ظهور دلافين في سواحل فنلندا..صورة

وكتبت صحيفة "هلسنجين سانومات" الفنلندية، اليوم الجمعة: "على الرغم من أن الدلافين موجودة في جميع المحيطات، إلا أنها نادرًا ما تتواجد في بحر البلطيق، خاصة في المياه الإقليمية الفنلندية".

— Helsingin Sanomat (@hsfi) May 22, 2020

​ووفقا للصحيفة، ظهرت الدلافين آخر مرة في الساحل الفنلندي في عامي 1905 و1953.

ويقوم علماء من جامعة توركو بمراقبة الدلافين. ووفقا لهم تم رصد ثلاثة دلافين على الأقل.