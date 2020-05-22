إنقاذ رئيس أحد أكبر البنوك من حادث تحطم الطائرة الباكستانية... فيديو

نجا رئيس أحد أكبر البنوك الباكستانية، ظفر مسعود، من حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية، اليوم الجمعة، بالقرب من مطار كراتشي تحمل على متنها 91 راكبا.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الشبان يحملون "ظفر مسعود" ويسرعون نحو سيارات الإسعاف لنقله إلى أقرب مشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أنه كان يوجد 107 شخصا على متن الطائرة، بمن فيهم أفراد الطاقم. ووصلت الشرطة وسيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

ونقلت قناة "جي أي أو" التلفزيونية عن ممثل بإدارة الطيران المدني في باكستان، اليوم الجمعة، قوله: "إن الطائرة أقلعت من مدينة لاهور الباكستانية، متجهة إلى مطار كراتشي، وتحطمت بالقرب من المطار".