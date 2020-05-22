مسؤول حكومي: نجاة راكب واحد على الأقل في تحطم طائرة باكستانية

قال مسؤول حكومي، إن راكبا واحدا على الأقل نجا من حادث تحطم طائرة باكستانية تحطمت، اليوم الجمعة، في منطقة سكنية في كراتشي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عبد الرشيد تشانا، المتحدث باسم الحكومة المحلية، في بيان، القول إن مراد علي شاه رئيس وزراء إقليم السند استفسر عن صحة المصرفي ظفار محمود الذي نجا بمعجزة من الحادث.

وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية إن الطائرة كان على متنها 91 راكبا وأفراد طاقمها البالغ عددهم ثمانية.

وكان المدير العام لشركة الخطوط الجوية الباكستانية، أرشد مالك، قال إن سبب تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية بالقرب من مطار كراتشي في باكستان قد يكون مشكلة تقنية.

ونقلت قناة "جيو" التلفزيونية عن مالك قوله: "قال الطيار يوجد مشكلة تقنية. تم إخبار الطيار بأن المدرجين جاهزين لهبوطه. ومع ذلك، قرر الطيار المغادرة إلى مدرج آخر. لماذا فعل ذلك، سنكتشف الأمر".

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، من طراز إيرباص "A - 320"، وتحمل على متنها 91 راكبا، اليوم الجمعة، بالقرب من مطار كراتشي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أنه كان يوجد على متن الطائرة 107 أشخاص، بمن فيهم أفراد الطاقم. ووصلت الشرطة وسيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.