الإمارات ترسل مساعدات إلى أفغانستان لمواجهة كورونا

أرسلت الإمارات العربية المتحدة طائرة مساعدات إلى أفغانستان، تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستفيد من هذه المساعدات، بحسب وكالة الأنباء الأماراتية، أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في مكافحة الفيروس.

وقال السفير الإماراتي في أفغانستان عيسى سالم محمد الظاهري إن دولة الإمارات ملتزمة بتزويد العاملين في الخطوط الأمامية في أفغانستان، بالمعدات الواقية المناسبة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مواجهة كورونا.

"مايجعل الاختلاف والفارق بين الدول في المواجهة هو قدرات أبنائها وكوادرها البشرية .. وهو ما جعل دولة #الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التصدي لهذا الوباء"

"صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"#انت_مسؤول #وام pic.twitter.com/PnpXjF3i5d — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 22, 2020

وأضاف الظاهري: "هذه المساعدات المتعددة هي خير دليل على تصميم دولة الإمارات على تعاونها ووقوفها إلى جانب أفغانستان لدعم جهودها في الحد من انتشار الوباء".

وسبق أن أرسلت الإمارات العربية شحنة مساعدات طبية إلى أفغانستان، في شهر آذار/مارس الماضي، تضمنت 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص الآلاف.

وتأتي هذه الشحنة ضمن المساعدات التي قدمتها الإمارات لأكثر من 54 دولة، وبلغت حتى الآن أكثر من 641 طنا، واستفاد منها أكثر من 640 ألف عامل في المجال الصحي.