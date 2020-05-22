الكشف عن المحادثة بين الطيار ومراقب الحركة  قبل تحطم الطائرة

نشر الممثل السينمائي الباكستاني والطيار، فخار علام، في صفحته على "تويتر" ، المحادثة التي جرت قبل تحطم طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية بالقرب من كراتشي.

ووفقا للتغريدة أبلغ الطيار عن وجود عطل في المحرك، ومن جانبه أعلن مراقب الحركة عن تأمين مدرج للهبوط. بعد ذلك، أرسل الطيار إشارة استغاثة.

​كما نشر علام قائمة بأسماء ركاب الرحلة التي تضم 91 اسمًا.

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، اليوم الجمعة، من طراز إيرباص "A - 320" بالقرب من مطار كرتشي تحمل على متنها 91 راكبا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أنه كان يوجد 107 أشخاص على متن الطائرة، بمن فيهم أفراد الطاقم. ووصلت الشرطة وسيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.