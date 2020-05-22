السلطات الباكستانية تؤكد وجود ناجين في تحطم الطائرة

قال مسؤول حكومي إن راكبا واحدا على الأقل نجا من حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، اليوم الجمعة، في منطقة سكنية في مدينة كراتشي تحمل على متنها 91 راكبا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة المحلية عبد الرشيد تشانا في بيان: "إن مراد علي شاه رئيس وزراء إقليم السند استفسر عن صحة المصرفي ظفار محمود الذي نجا بمعجزة من الحادث".

وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية إن الطائرة كان على متنها 91 راكبا وأفراد طاقمها البالغ عددهم ثمانية.

ونقلت قناة "جي أي أو" التلفزيونية عن ممثل بإدارة الطيران المدني في باكستان، قوله: "إن الطائرة أقلعت من مدينة لاهور الباكستانية، متجهة إلى مطار كراتشي، وتحطمت بالقرب من المطار".

ومن جانبها أشارت السلطات الباكستانية إلى أن يكون سبب الحادث، مشكلة تقنية في محرك الطائرة المنكوبة.