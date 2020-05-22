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    الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتفقد استعدادات الجيش الفنزويلي، 27 يناير/ كانون الثاني 2019

    شملت إطلاق صواريخ... فنزويلا تجري تدريبات عسكرية في انتظار الناقلات الإيرانية

    © Photo / Twitter, Nicolas Maduro
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    أجرت فنزويلا تجربة صواريخ في جزيرة، بانتظار وصول ناقلات النفط الإيرانية التي يفترض أن تسلم محروقات، في أوج توتر مع الولايات المتحدة.

    وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في لقاء مع القيادة العسكرية العليا "شهدنا تدريبات عسكرية (...) على جزيرة لا أورشيلا مع تجربة صواريخ بدقة قصوى للدفاع عن مياهنا وسواحلنا"، بحسب وكالة فرانس برس.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا 23 أبريل نيسان 2020
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب ينفي اتهامات فنزويلا بمحاولة غزو من البحر

    وجرت التجارب في إطار "الدرع البوليفارية"، عملية الانتشار الدائم التي أمر بها في فبراير/شباط الماضي.

    ودان المعارض خوان غوايدو الذي يعترف به نحو خمسين بلدا رئيسا موقتا للبلاد، هذه العملية معتبرا أنها "تدريب دعائي".

    وقال غوايدو في بيان إن السفن الإيرانية "لن تفيد سوى في إثراء المافيا الدكتاتورية"، مشيرا إلى سوق سوداء تزدهر مع نقص الوقود.

    واحتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، بالإعلان عن قرب وصول ناقلات نفط أرسلتها إيران إلى بلده في شحنة حذرت طهران واشنطن من عرقلتها بتحركات للبحرية الأميركية في منطقة الكاريبي.

    وقال مادورو في كلمة بثتها شبكة التلفزيون الحكومية "نحن مستعدون لكل شيء وفي أي وقت"، معبرا عن شكره لحليفه الإيراني على الدعم في مواجهة عداء واشنطن.

    وتفيد معلومات نشرتها وسائل إعلام أن خمس ناقلات نفطية غادرت إيران في الأيام الأخيرة متّوجهة إلى جزر الكاريبي الفنزويلية حيث أعلنت الولايات المتحدة في مطلع نيسان/أبريل عن تعزيز مراقبتها للجريمة المنظمة في هذه المنطقة ونشرت سفنا حربية وقطعا أخرى لهذه الغاية.

    ولم يعلن مادورو ولا وزير الدفاع في حكومته، عن الموعد المرتقب لوصول ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا التي تعاني من نقص في المحروقات تفاقم بسبب أزمة كوفيد-19.

    من جهته، وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، حذّر وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة من "تحركات في نشر أسطولها البحري في منطقة البحر الكاريبي من أجل التدخل وإحداث خلل في (نقل) الوقود الإيراني إلى فنزويلا".

    الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يخطب في حشد مؤيد له في كاراكاس
    © Sputnik . Stringer
    رئيس فنزويلا يصدر توجيها عاجلا بعد محاولة الغزو البحري لبلاده

    وكان مادورو أعلن أن الجيش أحبط محاولة غزو عن طريق البحر يشتبه بأن ثمانية أشخاص قتلوا فيها، بينما عرض جوازي سفر لمواطنين أميركيين قيل إنه تم توقيفهما.

    ونفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو علنا أي دور للولايات المتحدة في العملية. لكن رئيس شركة أمنية خاصة في فلوريدا أفاد أن مرتزقة تابعين إليه يعملون على الأرض في فنزويلا للإطاحة بمادورو.

    انظر أيضا:

    فنزويلا تقيم دعوى لإرغام بنك إنجلترا على تسليم ذهب بقيمة مليار دولار
    خبير: إرسال ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا والصين تحد للعقوبات الأمريكية
    أمريكا تعرقل مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن بشأن احترام سيادة فنزويلا
    الكلمات الدلالية:
    إيران, فنزويلا
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