نجاة راكبين اثنين من ركاب طائرة الخطوط الجوية الباكستانية المنكوبة

أعلن المتحدث باسم حكومة السند، مرتضى وهاب، نجاة راكبين اثنين من ركاب طائرة الخطوط الجوية الباكستانية، التي سقطت في وقت سابق اليوم.

نيودلهي - سبوتنيك. وكتب وهاب على موقع تويتر: "حتى الآن أستطيع أن أؤكد نجاة راكبين اثنين من ركاب طائرة "الخطوط الجوية الدولية الباكستانية بأعجوبة، حالتهما مستقرة".

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية، اليوم الجمعة، من طراز إيرباص "A - 320" بالقرب من مطار كراتشي تحمل على متنها 91 راكبا.

ونقلت قناة "جي أي أو" التلفزيونية عن ممثل بإدارة الطيران المدني في باكستان، اليوم الجمعة، قوله: "إن الطائرة أقلعت من مدينة لاهور الباكستانية، متجهة إلى مطار كراتشي، وتحطمت بالقرب من المطار".

ومن جانبه أفاد المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، عبد الستار، أن "الطائرة المنكوبة من طراز إيرباص A 320، وكانت تقل على متنها 91 راكبا".

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أنه كان يوجد 107 أشخاص على متن الطائرة، بمن فيهم أفراد الطاقم. ووصلت الشرطة وسيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.