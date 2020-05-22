نتنياهو لخامنئي: من يهدد إسرائيل بالتدمير يعرض نفسه لخطر مماثل

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على التويتر، رد فيها على تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حول تدمير إسرائيل.

وجاء في التغريدة: "قلت تعقيبا على تهديدات خامنئي: نكرر ونقول - من يهدد إسرائيل بالتدمير يعرض نفسه لخطر مماثل".

قلت تعقيبا على تهديدات خامنئي:



"نكرر ونقول - من يهدد إسرائيل بالتدمير يعرض نفسه لخطر مماثل". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 22, 2020

​وكان الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي قد صرح، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل ورم سرطاني في الشرق الأوسط، وأن معركة تحرير فلسطين فرض وجهاد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

وأوضح أن "المحادثات مع أمريكا والدول الغربية هي تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية، كما أن النضال من أجل فلسطين جهاد وفريضة إسلامية".

وأشار إلى أن "هدف النضال في فلسطين هو تحرير الأرض من البحر إلى النهر وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم".

وشدد خامنئي على أن "النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه، ولا توجد جريمة بحق البشرية في العصر الحديث تضاهي احتلال فلسطين".