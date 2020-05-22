أمريكا تفرض عقوبات على وزير المال وقائد الجيش النيكاراغويين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على وزير المال في نيكاراغوا، إيفان أدولفو أكوستا مونتالفان، وقائد القوات المسلحة خوليو سيزار أفيليس كاستيلو النيكاراغوي، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت.

موسكو - سبوتنيك. وظهرت القوائم المحدثة في قسم العقوبات الخاص في نيكاراغوا، ولم تُحدد أسباب فرض العقوبات بعد.

Treasury sanctions senior Nicaraguan government officials, increasing pressure on President Ortega’s regime https://t.co/yKhhkS4w85 — Treasury Department (@USTreasury) May 22, 2020

يذكر في هذا الصدد أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كانت قد قررت نهاية العام المنصرم، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين من نيكاراغوا - أكبر دول أمريكا الوسطى - لاتهامهم بالمسؤولية عن قمع مظاهرات اندلعت في شهر نيسان / أبريل 2018.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات على 6 مسؤولين على الأقل من نيكاراغوا، بمن فيهم نائب الرئيس دانيل أورتيغا وزوجته.