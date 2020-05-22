غوغل توقف بناء أدوات ذكاء اصطناعي لاستخراج النفط

تعهدت شركة غوغل بالتوقف عن بناء أدوات ذكاء اصطناعي لشركات النفط والغاز، والتي كانت من المفترض أن تساعد في استخراج النفط في جميع أنحاء العالم.

وبحسب موقع "onezero" لن تبني غوغل خوارزميات تعلم آلة مخصصة بحسب الطلب لمساعدة الشركات في العثور على النفط واستخراجه، بل ستقدم الذكاء الاصطناعي المخصص لشركات الطاقة المتجددة.

وبحسب الموقع نفسه، تملك غوغل العديد من عملاء الطاقة الذين يستخدمون منصتها السحابية لاستضافة بياناتهم ومعالجتها، حتى يتمكنوا من تشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم من خلال مراكز بيانات غوغل، حيث كانت شركات (Shell) و (BP) و (Chevron) و (ExxonMobil)، والعديد من الشركات الأخرى، قد لجأت سابقا إلى تقنية السحابة لتشغيل الذكاء الاصطناعي في سبيل العثور على المزيد من آبار النفط والغاز واستخراجهما وخفض تكاليف الإنتاج.

وقال متحدث باسم غوغل: "نحن مستمرون في الانجذاب نحو مزودي الطاقة المتجددة، الذين يفهم الكثير منهم بشكل أساسي فوائد السحابة في تعزيز أهدافهم، مثل: (AES Corporation) و (Veolia) و (Simple Energy)، ونحن نبني نماذج خوارزميات مخصصة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع العديد من شركات الطاقة المتجددة".