رئيس البرلمان الشيشاني يعلق على أنباء إصابة قاديروف بفيروس كورونا

أعلن رئيس مقر العمليات الخاص بمنع انتشار وباء "كوفيد-19" في الشيشان، رئيس البرلمان الشيشاني، محمد داوودوف، أن رئيس الجمهورية رمضان قاديروف بصحة جيدة، وأن المعلومات حول إصابته غير صحيحة.

غروزني - سبوتنيك. وكتب داوودوف على حسابه في "انستغرام": "هناك إشاعات وأحاديث مختلفة.. أؤكد أن رئيس جمهوريتنا رمضان قاديروف بصحة وعافية، وأن ما يكتب ويقال عنه غير صحيح".

وتابع: "أعلم أن الشعب (الشيشاني) قلق بسبب هذه الإشاعات، وأود أن أطمئنكم - كل شيء على ما يرام الحمد لله".

View this post on Instagram A post shared by ЛОРД (@lord_095) on May 22, 2020 at 2:09pm PDT

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام روسية نهار اليوم عن نقل الزعيم الشيشاني قاديروف إلى إحدى مستشفيات موسكو للاشتباه بإصابته بفيروس "كوفيد -19"، وانتشرت في وسائل الإعلام الأنباء عن إمكانية إصابته.