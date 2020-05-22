جورجيا ترفع حالة الطوارئ وحظر التجول مع إبقاء القيود الصحية

أعلنت الحكومة الجورجية، اليوم الجمعة، عن إنهاء العمل بنظام حالة الطوارئ وحظر التجول الذي تم فرضه في البلاد في وقت سابق بسبب تفشي وباء كورونا اعتبارا من يوم غد 23 مايو/أيار، مع الإبقاء على عدد من القيود والتدابير الصحية.

تبيليسي - سبوتنيك. وقال الناطق باسم رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي تشيكوفاني، خلال مؤتمر صحفي "مقر العمليات برئاسة رئيس الوزراء اتخذ قرارا حول رفع نظام حالة الطوارئ، وبالتالي حظر التجول اعتبارا من 23 مايو".

وتابع: "بغض النظر عن ذلك، نظرا للوضع الوبائي الفيروس لن يختفي، وسيتعين علينا اتخاذ التدابير للحد من انتشاره".

وأكد أنه اعتبارا من 23 مايو سيبقى لبس الكمامات الطبية أمرا إلزاميا في المناطق المغلقة والمراكز التجارية.

وكانت السلطات الجورجية قد أعلنت عن فرض حالة الطوارئ، وحظر التجول من الساعة 21:00 حتى 6:00 نهاية شهر مارس الماضي، وتم تمديدها عدة مرات.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء الجورجي، غيورغي غاهاريا، أن الوضع في البلاد يسمح بعدم تمديد حالة الطوارئ.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في جورجيا 723 شخص، وقد تعافى 495 من هذا الوباء.