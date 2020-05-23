واشنطن تصنف 24 شركة صينية حكومية وتجارية كشركات "تهدد الأمن القومي الأمريكي"

أفادت وزارة التجارة الأميركية بأنها ستضيف 33 شركة ومؤسسة صينية إلى القائمة الاقتصادية السوداء، مؤكدة أن 9 مؤسسات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان و 24 أخرى لأنها تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، "إن هذه المنظمات الـ9 متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال الحملة القمعية الصينية والاعتقالات التعسفية الضخمة والعمل القسري والإشراف على الأويغور والكازاخستانيين وغيرهم من الجماعات المسلمة الصغيرة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم".

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أنها "ستعاقب 9 شركات ومؤسسات بسبب "تواطؤها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولتجاوزاتها المرتكبة في حملة القمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والعمل الجبري والمراقبة عالية التقنية ضد مسلمي الأويغور في الصين".

وأضاف البيان: "كما ان 24 منظمة حكومية وتجارية أخرى أضيفت إلى قائمة المنظمات المشاركة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.".

كما أوضحت أن "7 كيانات تجارية ساعدت الصين في عمليات المراقبة باستخدام التكنولوجيا المتطورة".

وتوترت العلاقات بين الصين وأمريكا بعد انتشار جائحة كورونا في مدينة ووهان واتهام واشنطن لبكين بالتأخر في الإبلاغ أو افتعال ذالك في المختبر وإحراقه عمدا.

وكانت الولايات المتحدة والصين وقعتا في 15 يناير/كانون الثاني الماضي المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بينهما، حيث استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض.

وتعهدت الصين شراء بضائع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي يتضمن أيضا بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية استجابة لمطلب أمريكي آخر، بينما وافقت واشنطن في هذا الإطار على عدم زيادة الضرائب الجمركية العقابية المفروضة على الصين.