الصين تعلن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول مرة لا يتم فيها تسجيل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان اللجنة الصحية الصينية وجاء فيه: "أربع حالات جديدة تم تسجيلها يوم الخميس. وتم تسجيل حالتين جديدتين مشتبه بهما إحداهما واردة من الخارج في شنغهاي والأخرى منقولة محليا في إقليم جيلين بشمال شرق الصين".

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض تراجع من 35 قبل يوم إلى 28 حالة.

وشهدت الصين تراجعا كبيرا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا منذ مارس آذار بعد أن ساعدتها القيود الصارمة على تنقل الناس في السيطرة على الوباء في مناطق كثيرة من البلاد. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 82971 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.