السلطات الفرنسية تقرر فتح دور العبادة تزامنا مع عيد الفطر

ويأتي هذا القرار قبل يوم من عيد الفطر الذي ينهي فيه المسلمون صيامهم، وتشهد الجوامع بفرنسا كثرة المصلين لأداء صلاة العيد.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها مساء امس، إنها "قررت رفع الحظر عن دور العبادة والسماح بتنظيم التجمعات الدينية من جديد اعتبارا من اليوم السبت"، مشددة على "احترام الإجراءات الصحية كالمسافات بين الاشخاص، وضع الكمامات الالزامياً عند الدخول إلى دور العبادة".

🇫🇷 ALERTE INFO - Les synagogues, mosquées et églises vont pouvoir rouvrir dès ce samedi en France. Le port du masque sera obligatoire. (BFMTV) pic.twitter.com/bf9oqfnSuF — INFO Roubaix (@inforbx) May 23, 2020

وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قد دعا جميع مساجد فرنسا إلى تعليق تأدية صلاة الجمعة، بدءاً من 20 آذار الماضي، استجابة لتعليمات الحكومة بمنع التجمعات لمكافحة الوباء. وفقا لـ "السومرية نيوز".

ويأتي قرار الحكومة الفرنسية قبل يوم من حلول عيد الفطر، الذي يعد أحد العيدين الرئيسيين عند المسلمين إلى جانب عيد الأضحى، الذي يخلف أداء شعائر الحج.