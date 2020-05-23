إيران تطلق تحذيرات جديدة "للقوات الأمريكية بالمنطقة" وتهدد بالرد الحاسم

وجهت إيران، تحذيرا للقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، مشيرة إلى أن أي خطأ في حساباتهم في أي مكان بالعالم ضد مصالحها سيواجه برد حاسم.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري إن بلاده "تمتلك إشرافا معلوماتيا دائما على أوضاع وتحركات الأعداء ومنها الجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة وخارجها".

وأضاف باقري: "بفضل الله وبالاقتداء بالتراث الخالد للإمام الخميني الراحل وتوجیهاته خلال 8 سنوات من الحرب المفروضة وباتباع التوجيهات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة المرشد الخامنئي، فإن القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية التي ترفع راية المقاومة والصمود أمام الأعداء تضع على جدول أعمالها وبدون أي تهاون تحقيق الإشراف المعلوماتي التام على أوضاع ومواقع وخدع وتحركات الاعداء الكبار والصغار".

وتابع: "ولا شك أن من بينهم الجيش الأمريكي الإرهابي والمغامر والمعادي للإنسانية في المنطقة والأماكن البعيدة، ولن نسمح لأي أحد باستعراض عضلاته وإثارة فتن جديدة تستهدف أمن واستقلال ووحدة الأراضي وتهديد الثورة والنظام الإسلامي وأن أي خطأ في حساباتهم في أي مكان بالعالم ضد المصالح الايرانية سيواجه برد حاسم من قبلنا".

وكان مصدر عسكري إيراني قد أكد أن القوات البحرية الإيرانية ستواصل مهامها في مياه الخليج وبحر عمان بشكل اعتيادي، ولن تتأثر بأي تعليمات من قوات أجنبية تتواجد في المنطقة بشكل غير شرعي.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا بالبقاء بعيدا 100 متر عن سفن البحرية الأمريكية في المياه الدولية ومضيق هرمز.