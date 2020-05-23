إيران تطلق تحذيرات جديدة "للقوات الأمريكية بالمنطقة" وتهدد بالرد الحاسم

وجهت إيران، تحذيرا للقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، مشيرة إلى أن أي خطأ في حساباتهم في أي مكان بالعالم ضد مصالحها سيواجه برد حاسم.
وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري إن بلاده "تمتلك إشرافا معلوماتيا دائما على أوضاع وتحركات الأعداء ومنها الجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة وخارجها".
وأضاف باقري: "بفضل الله وبالاقتداء بالتراث الخالد للإمام الخميني الراحل وتوجیهاته خلال 8 سنوات من الحرب المفروضة وباتباع التوجيهات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة المرشد الخامنئي، فإن القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية التي ترفع راية المقاومة والصمود أمام الأعداء تضع على جدول أعمالها وبدون أي تهاون تحقيق الإشراف المعلوماتي التام على أوضاع ومواقع وخدع وتحركات الاعداء الكبار والصغار".
وتابع: "ولا شك أن من بينهم الجيش الأمريكي الإرهابي والمغامر والمعادي للإنسانية في المنطقة والأماكن البعيدة، ولن نسمح لأي أحد باستعراض عضلاته وإثارة فتن جديدة تستهدف أمن واستقلال ووحدة الأراضي وتهديد الثورة والنظام الإسلامي وأن أي خطأ في حساباتهم في أي مكان بالعالم ضد المصالح الايرانية سيواجه برد حاسم من قبلنا".
وكان مصدر عسكري إيراني قد أكد أن القوات البحرية الإيرانية ستواصل مهامها في مياه الخليج وبحر عمان بشكل اعتيادي، ولن تتأثر بأي تعليمات من قوات أجنبية تتواجد في المنطقة بشكل غير شرعي.
وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا بالبقاء بعيدا 100 متر عن سفن البحرية الأمريكية في المياه الدولية ومضيق هرمز.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)