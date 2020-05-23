إيران توجه إنتاجا ضخما من مقاتلات محلية الصنع نحو "التهديدات الخطيرة"

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، عن العمل على إنتاج مقاتلات جديدة بهدف حماية البلاد من التهديدات الخطيرة التي تواجهها.

وجاء الإعلان على لسان قائد قاعدة "الشهيد لشكري" الجوية في الجيش الإيراني الفريق الطيار زال بيكي، والذي نوه إلى بدء عمليات الإنتاج في كلمته التي ألقاها للتذكير "بشجاعة وإيثار وتضحيات الشهداء، وصمود الجمهورية الإيرانية، وشجاعة القادة وتضحية المجاهدين" في 23 يونيو، منوها إلى أن القاعدة مسؤولة عن تأمين سماء العاصمة طهران والبلاد بأكملها.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية قال قائد القاعدة الجوية: "في المستقبل القريب سنرى تصميم وصناعة المقاتلات التي تمت صناعتها في القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني".

وأشار الفريق إلى أن مقاتلة "كوثر" قيد الانتاج الضخم حاليا، وأنه سيتم توجيه هذه المقاتلات نحو التهديدات الخطيرة التي تواجهها البلاد.

ونوه الفريق إلى أن هذه المقاتلات تم تزويدها بأحدث المعدات في العالم، وبأسلحة حديثة تصيب أهدافها بدقة شديدة وتم تجهيزها بصواريخ جو- جو وصواريخ أرض – جو.

واعتبر الفريق أن القوات الجوية الإيرانية هي واحدة من أركان القوات المسلحة الأساسية في البلاد، وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه وأسرع وقت حيث تعد قواعد القوات الجوية التابعة للجيش من أهم القواعد نظرا للمعدات الموجودة في هذه القواعد وإمكانيتها لحماية وتأمين البلاد، بالإضافة إلى دعم الشعب والمنظمات المدنية في الكوارث الطبيعية.