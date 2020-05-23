وزارة الدفاع الإيرانية: قوة الردع الإيرانية في تنامي

وأكدت الدفاع الإيرانية في بيان لها، صباح اليوم السبت، أنها "ترصد وبدقة المتغيرات حول العالم وتعي جيدا مؤامرات الاستكبار العالمي".

وجاء في بيان وزارة الدفاع، ونقلته وكالة "إرنا"، الذي صدر بمناسبة ذكرى تحرير مدينة "خرمشهر"، ما قوله "إن هزيمة العدو في ساحة الحرب الناعمة والحظر الجائر بحاجة إلى فطنة ووعي ومعرفة العدو والتعرف على حيل أعداء الثورة الإسلامية، وفي هذا الصدد فإن الشباب المتخصص المؤمن والمجاهد فكما كانوا طوال الأربعين عاما الماضية، فهم اليوم يقومون بتطوير البنى الدفاعية للبلاد ويعززون قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية".

وجاء في البيان أن وزارة الدفاع الإيرانية، ونظرا لبدء مرحلة جديدة بعد انتصار الثورة الإسلامية لكفاح الشعب الفلسطيني، ونشوء جبهة المقاومة وتغير معادلة القوة لصالحها، فإنها تعلن دفاعها وبكل قوة عن هذه الجبهة حتى تحقيق النصر النهائي، مؤكدة "أن العدو المتغطرس لا يعرف سوى لغة القوة والاقتدار".