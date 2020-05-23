بريطانيا تلزم الشركات بتحمل 20-30% من أجور العمالة المتوقفة

أعدت المملكة المتحدة خططا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين الذين تم منحهم إجازة، وذلك ابتداء من أغسطس/ آب لتخفيف العبء الكبير لأزمة فيروس كورونا على المالية العامة للحكومة، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية "أعدت الخزانة خططا ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين. وأصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضا بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات، بمتوسط خمسة في المئة من الأجور".

ومددت المملكة المتحدة في 12 مايو/ أيار ولمدة أربعة أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد، لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنه سيكون عليهم المساعدة في الوفاء بتكلفته الضخمة ابتداء من أغسطس/ آب.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يعلن المتحدث باسم وزير المالية، ريشي سوناك، التعديلات خلال الأيام القادمة.

وكان سوناك قد قال، أمس الجمعة، إن بريطانيا تواجه "أزمة اقتصادية خطيرة جدا" وإنه سيتم فقد وظائف خلال "الأيام والأسابيع والشهور القادمة".